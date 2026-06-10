10 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 10 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
نیروهای مسلح اردن اعلام کرد که 5 موشک شلیکشده از ایران به سمت منطقه الازرق در استان الزرقاء را با سامانههای پدافند هوایی رهگیری و منهدم کرده است.
در بیانیه ارتش اردن آمده است که بقایای موشکهای منهدمشده هیچ تلفات جانی یا خسارت مالی به همراه نداشته است.
ارتش اردن همچنین تاکید کرد که نیروهای مسلح این کشور برای حفاظت از حریم هوایی و امنیت ملی اردن در آمادگی کامل قرار دارند.
این تحولات پس از آن رخ داد که ارتش آمریکا اعلام کرد در واکنش به سرنگونی یک بالگرد آپاچی، حملاتی را علیه ایران انجام داد.
در مقابل، ایران اعلام کرده بود که پایگاه نظامی «موفق السلطی» آمریکا در اردن را با حملات موشکی هدف قرار داده است.