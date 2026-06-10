اردن از رهگیری 5 موشک شلیک‌شده از ایران به سمت الزرقاء خبر داد ارتش اردن اعلام کرد 5 موشک شلیک‌شده از ایران به سمت منطقه الازرق در استان الزرقاء را با سامانه‌های پدافند هوایی رهگیری و منهدم کرده است.