ارتش کویت: سامانه‌های پدافند هوایی برای مقابله با حمله به کشور فعال شدند ارتش کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور برای مقابله با حمله‌ای علیه خاک کویت فعال شده‌اند.