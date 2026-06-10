10 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 10 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
ارتش کویت در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور در پی حملهای علیه کویت وارد عمل شدهاند.
در این بیانیه آمده است: سامانههای پدافند هوایی کویت در حال حاضر در تلاش برای مقابله با حمله علیه کشور هستند.
در این بیانیه جزئیاتی درباره منشا یا ماهیت حمله ارائه نشده، اما از شهروندان خواسته شد، دستورالعملهای امنیتی صادرشده از سوی نهادهای ذیربط را رعایت کنند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که ارتش آمریکا پیشتر اعلام کرده بود در واکنش به سرنگونی یک بالگرد آپاچی، حملاتی را علیه ایران انجام داده است.
ایران نیز در مقابل اعلام کرده بود برخی پایگاههای آمریکا در منطقه را با «حملات قدرتمند» هدف قرار داده است.