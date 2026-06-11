11 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 11 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
ارتش کویت در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی این کشور در پی حملات هوایی علیه کویت وارد عمل شدهاند.
ارتش کویت اعلام کرد: «سامانههای پدافند هوایی ما مطابق رویههای عملیاتی موجود، در حال مقابله با حملات هوایی خصمانه علیه کشور هستند».
در این بیانیه جزئیاتی درباره منشا یا ماهیت حملات ارائه نشد، اما از شهروندان خواسته شد دستورالعملهای امنیتی و ایمنی صادرشده از سوی مراجع ذیصلاح را رعایت کرده و اطلاعات را تنها از منابع رسمی و معتبر دریافت کنند.
پیشتر فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (CENTCOM) اعلام کرده بود به دستور رئیسجمهور آمریکا، حملاتی را با عنوان «دفاع مشروع» علیه اهدافی در ایران آغاز کرده است. در مقابل، سپاه پاسداران ایران نیز اعلام کرد در پاسخ به این حملات، برخی مواضع و تاسیسات مرتبط با آمریکا در کویت و بحرین را هدف قرار داده است.