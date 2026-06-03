ارتش کویت: در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی هستیم

03 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 03 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
ارتش کویت در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور در تلاش برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی هستند.
ارتش کویت در این بیانیه اعلام کرد: سامانههای پدافند هوایی ما در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی هستند. صداهای انفجاری که ممکن است در مناطق مختلف شنیده شود، ناشی از عملکرد سامانههای پدافندی برای مقابله با «حملات دشمن» است.
ارتش کویت جزئیاتی درباره منشا یا ماهیت این حملات ارائه نکرد، اما از شهروندان خواست دستورالعملهای ایمنی و امنیتی صادرشده از سوی نهادهای ذیربط را رعایت کنند.