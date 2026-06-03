ارتش کویت: در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی هستیم ارتش کویت با اعلام فعال شدن سامانه‌های پدافند هوایی این کشور، از تلاش برای رهگیری و مقابله با حملات موشکی و پهپادی خبر داد.