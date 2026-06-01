ارتش کویت اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی علیه این کشور هستند.

ارتش کویت از مقابله سامانه‌های پدافندی با حملات موشکی و پهپادی خبر داد ارتش کویت اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی علیه این کشور هستند.

استانبول/خبرگزاری آنادولو



ارتش کویت در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری حملات موشکی و پهپادی علیه این کشور هستند.

در این بیانیه‌ آمده است که سامانه‌های دفاع هوایی برای رهگیری و خنثی‌سازی حملات موشکی و پهپادی به کار گرفته شده‌اند.

همچنین تاکید شد که صداهای انفجاری که ممکن است در نقاط مختلف کشور شنیده شود، ناشی از عملکرد سامانه‌های پدافند هوایی در مقابله با این حملات است و از شهروندان خواسته شده دستورالعمل‌های امنیتی را رعایت کنند.

ارتش کویت جزئیاتی درباره منشا یا ماهیت این حملات ارائه نکرد.

خبرگزاری رسمی کویت (KUNA) نیز گزارش داد که صدای آژیرهای هشدار در مناطق مختلف این کشور به صدا درآمده است.