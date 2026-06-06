ارتش بحرین: 3 موشک و چند پهپاد شلیک‌ شده از ایران را رهگیری کردیم ارتش بحرین از رهگیری چندین موشک و پهپاد شلیک شده از ایران خبر داد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

فرماندهی کل نیروهای دفاعی بحرین با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که سه موشک و چند فروند پهپاد که از سوی ایران شلیک شده بودند، توسط سامانه‌های پدافند هوایی این کشور رهگیری و منهدم شده‌اند.

در این اطلاعیه، حملات موشکی و پهپادی ایران "خصمانه" و هدف آن "اهداف غیرنظامی" خوانده شده و تاکید شده که سامانه‌های پدافند هوایی بحرین موفق به رهگیری سه موشک و چند پهپاد شده‌اند.

ارتش بحرین همچنین تاکید کرده که تمامی یگان‌های نظامی در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و برای دفاع از این کشور کاملا آماده هستند.

در ادامه این بیانیه، از شهروندان و ساکنان بحرین خواسته شد هوشیار باشند و از نزدیک شدن یا دست زدن به هرگونه شیء مشکوک که ممکن است بقایای موشک‌ها یا پهپادهای سرنگون‌شده باشد، خودداری کنند.

