ارتش بحرین: 3 موشک و چند پهپاد شلیک‌ شده از ایران را رهگیری کردیم

Safiye Karabacak
06 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 06 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
فرماندهی کل نیروهای دفاعی بحرین با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد که سه موشک و چند فروند پهپاد که از سوی ایران شلیک شده بودند، توسط سامانههای پدافند هوایی این کشور رهگیری و منهدم شدهاند.
در این اطلاعیه، حملات موشکی و پهپادی ایران "خصمانه" و هدف آن "اهداف غیرنظامی" خوانده شده و تاکید شده که سامانههای پدافند هوایی بحرین موفق به رهگیری سه موشک و چند پهپاد شدهاند.
ارتش بحرین همچنین تاکید کرده که تمامی یگانهای نظامی در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و برای دفاع از این کشور کاملا آماده هستند.
در ادامه این بیانیه، از شهروندان و ساکنان بحرین خواسته شد هوشیار باشند و از نزدیک شدن یا دست زدن به هرگونه شیء مشکوک که ممکن است بقایای موشکها یا پهپادهای سرنگونشده باشد، خودداری کنند.