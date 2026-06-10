ارتش بحرین اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور تعدادی موشک و پهپاد پرتاب شده از ایران را رهگیری و منهدم کرده‌اند.

ارتش بحرین: موشک‌ها و پهپادهای پرتاب شده از ایران را رهگیری و منهدم کردیم ارتش بحرین اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور تعدادی موشک و پهپاد پرتاب شده از ایران را رهگیری و منهدم کرده‌اند.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

ارتش بحرین در بیانیه‌ای اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور تعدادی موشک و پهپاد که از سوی ایران شلیک شده بودند را رهگیری و منهدم کرده‌اند.

در این بیانیه آمده است که سامانه‌های دفاع هوایی بحرین اهداف هوایی مذکور را شناسایی و پیش از اصابت، منهدم کرده‌اند و تمامی یگان‌های نظامی کشور در بالاترین سطح آمادگی عملیاتی قرار دارند.

ارتش بحرین همچنین هدف قرار دادن «غیرنظامیان و اموال خصوصی» با موشک و پهپاد را نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه دانست.

در این بیانیه از شهروندان خواسته شد از نزدیک شدن به هرگونه شی مشکوک خودداری و موارد مشاهده‌شده را به مراجع ذی‌صلاح گزارش دهند.

