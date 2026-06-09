قدس/خبرگزاری آنادولو

ارتش اسرائیل اعلام کرد: پس از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در شهر ایلات در جنوب این کشور، یک پهپاد شلیک‌شده از یمن توسط نیروی هوایی رهگیری و منهدم شده است.

در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است که این پهپاد پس از ورود به حریم هوایی ایلات هدف قرار گرفته و رهگیری شده است.

رادیو ارتش اسرائیل نیز گزارش داد این نخستین پهپاد شلیک‌شده از یمن در حدود 2 ماه گذشته و دومین حمله از این کشور طی 24 ساعت اخیر پس از حمله موشکی روز گذشته است.

حوثی‌ها تاکنون درباره این پهپاد واکنشی نشان نداده است.

ارتش اسرائیل روز گذشته نیز اعلام کرده بود یک موشک بالستیک شلیک‌شده از یمن را رهگیری کرده است.

در مقابل، یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثی‌ها گفته بود اهدافی «حساس» در منطقه یافا را با موشک هدف قرار داده‌اند و محدودیت‌هایی را علیه تردد اسرائیل در دریای سرخ اعمال کرده‌اند.