تلویزیون سوریه از ورود نظامیان اسرائیل به روستای جمله در حومه درعا و استقرار آن‌ها در مناطق مسکونی خبر داد.

ارتش اسرائیل وارد روستایی در حومه درعا در جنوب سوریه شد تلویزیون سوریه از ورود نظامیان اسرائیل به روستای جمله در حومه درعا و استقرار آن‌ها در مناطق مسکونی خبر داد.

درعا/ خبرگزاری آنادولو



بر اساس گزارش تلویزیون «الاخباریه» سوریه ، نظامیان ارتش اسرائیل با ورود به روستای جمله در حومه استان درعا در جنوب این کشور، در محله‌ها و مناطق مسکونی متعلق به غیرنظامیان مستقر شده‌اند.

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که ارتش اسرائیل 2 روز پیش نیز در استان قنیطره در جنوب سوریه، در زمین‌های کشاورزی واقع در فاصله حدود 300 متری از خط مرزی بلندی‌های اشغالی جولان، مانع آهنی تقویت‌شده با بلوک‌های بتنی ایجاد کرده بود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که نقض حریم زمینی سوریه توسط اسرائیل در دوره اخیر افزایش یافته و این اقدامات شامل حمله به خانه‌های غیرنظامیان، بازرسی، ایجاد نقاط بازرسی و بازداشت غیرنظامیان از جمله چوپانان و کودکان می‌شود.

اسرائیل پس از سرنگونی رژیم بعث در 8 دسامبر 2024، با ادعای اینکه توافقنامه جداسازی نیروها مصوب سال 1974 اعتبار خود را از دست داده، اعلام کرد کنترل منطقه حائل در سمت سوریه را به دست گرفته است.



با وجود اینکه دولت سوریه هیچ بیانیه تهدیدآمیزی علیه اسرائیل صادر نکرده، حملات هوایی ارتش اسرائیل به خاک سوریه که منجر به تلفات غیرنظامی و خسارت به تاسیسات نظامی می‌شود، همچنان ادامه دارد.

