Ekrem Biçeroğlu
02 مه 2026•بهروزرسانی: 02 مه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
ارتش اسرائیل با وجود آتشبس، با تهدید به حمله به 9 منطقه دیگر در جنوب لبنان، ساکنان این مناطق را مجبور به ترک خانههایشان کرد.
آویخای ادرعی، سخنگوی ارتش اسرائیل، در پیامی در حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی، خواستار تخلیه فوری 9 شهرک در جنوب لبنان شد.
ادرعی در این پیام اعلام کرد که ساکنان شهرکهای قاقعیة الجسر، عدشیت الشقیف، جبشیت، عبّا، کفرجوز، حاروف، دویر، دیر الزهرانی و حبوش باید فورا خانههای خود را ترک کرده و به مناطق باز در فاصله حداقل هزار متری منتقل شوند.
سخنگوی ارتش اسرائیل مدعی شد این اقدام در چارچوب حملات علیه حزبالله صورت میگیرد؛ زیرا به گفته او، این گروه توافق آتشبس را نقض کرده است.
ادرعی همچنین هشدار داد افرادی که در نزدیکی نیروها، تاسیسات و خودروهای نظامی حزبالله قرار دارند، ممکن است در معرض خطر جدی جانی قرار بگیرند.
ارتش اسرائیل از دوم مارس حملات هوایی گستردهای علیه لبنان آغاز کرده و چندین شهرک در جنوب این کشور را اشغال کرده است. دولت لبنان اعلام کرده که در این مدت شمار آوارگان داخلی در این کشور به بیش از یک میلیون نفر رسیده است. وزارت بهداشت لبنان همچنین گزارش داد که از دوم مارس تاکنون بیش از 2600 نفر در حملات اسرائیل کشته شدهاند.
از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که آتشبس موقت 10 روزه میان لبنان و اسرائیل که از 17 آوریل آغاز شده بود، به مدت 3 هفته دیگر تمدید شده است.
با این حال، ارتش اسرائیل علیرغم آتشبس همچنان به حملات و تخریب خانهها در جنوب لبنان ادامه میدهد. در مقابل، گروه حزبالله نیز با اعلام نقض آتشبس از سوی اسرائیل، حملاتی علیه نیروهای اسرائیلی انجام داده است.