Halil Silahşör
16 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 16 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
ارتش اردن در بیانیهای رسمی اعلام کرد که سامانههای دفاعی این کشور در ساعات اولیه بامداد، 8 موشک بالستیک که از خاک ایران شلیک شده و حریم هوایی این کشور را هدف قرار داده بودند، رهگیری و منهدم کردند.
یک مقام نظامی در گفتوگو با خبرگزاری رسمی اردن (پترا) اظهار داشت که این عملیات در چارچوب رویههای عملیاتی و دفاعی تایید شده برای حفظ حاکمیت ملی، امنیت حریم هوایی و تضمین سلامت شهروندان انجام شده است.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه در این حادثه هیچگونه تلفات جانی یا خسارت مادی گزارش نشده است، افزود: تیمهای مهندسی ارتش اردن به محل سقوط ترکشهای این موشکها اعزام شده و اقدامات فنی و امنیتی لازم را برای ایمنسازی مناطق تحت تاثیر انجام دادهاند.
ارتش اردن ضمن تاکید بر عزم راسخ خود برای حفاظت از امنیت مرزها و حریم هوایی کشور، اعلام کرد که تدابیر لازم برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی ادامه خواهد داشت.
این مقام نظامی در پایان از تمامی شهروندان اردنی خواست تا اخبار را تنها از منابع رسمی دنبال کرده و به شایعات و ادعاهای غیرموثق توجه نکنند.