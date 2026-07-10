ادعای اسرائیل درباره طرح جدید ایران برای ترور دونالد ترامپ

Dildar Baykan Atalay
10 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 10 ژوئیه 2026
آنکارا / خبرگزاری آنادولو
روزنامه «والاستریت ژورنال» به نقل از منابع آگاه نوشت که مقامات تلآویو اطلاعاتی درباره تهدیدات و برنامهریزی تازه تهران علیه رئیسجمهور آمریکا در اختیار مقامات ایالات متحده قرار دادهاند.
به گزارش این رسانه، سفارت اسرائیل در واشنگتن پس از تماس خبرنگاران، از هرگونه اظهارنظر یا تایید رسمی جزئیات این گزارش خودداری کرده است.
از سوی دیگر، نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد نیز تاکنون به پرسشهای رسانهها پیرامون این ادعای مقامات اسرائیلی پاسخی نداده است.