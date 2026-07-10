رسانه‌های آمریکایی مدعی شدند که اسرائیل درباره طرح ایران برای ترور ترامپ به آمریکا اطلاع‌رسانی کرده است.

ادعای اسرائیل درباره طرح جدید ایران برای ترور دونالد ترامپ رسانه‌های آمریکایی مدعی شدند که اسرائیل درباره طرح ایران برای ترور ترامپ به آمریکا اطلاع‌رسانی کرده است.

آنکارا / خبرگزاری آنادولو



روزنامه «وال‌استریت ژورنال» به نقل از منابع آگاه نوشت که مقامات تل‌آویو اطلاعاتی درباره تهدیدات و برنامه‌ریزی تازه تهران علیه رئیس‌جمهور آمریکا در اختیار مقامات ایالات متحده قرار داده‌اند.

به گزارش این رسانه، سفارت اسرائیل در واشنگتن پس از تماس خبرنگاران، از هرگونه اظهارنظر یا تایید رسمی جزئیات این گزارش خودداری کرده است.

از سوی دیگر، نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد نیز تاکنون به پرسش‌های رسانه‌ها پیرامون این ادعای مقامات اسرائیلی پاسخی نداده است.

