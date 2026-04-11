ادعای ارتش اسرائیل: انجام بیش از 10 هزار حمله هوایی علیه ایران طی 40 روز

Burak Dağ, Halil Silahşör
11 آوریل 2026•بهروزرسانی: 11 آوریل 2026
قدس/ خبرگزاری آنادولو
ارتش اسرائیل با انتشار بیانیهای، جزئیاتی از عملیات هوایی گسترده خود علیه ایران را که با همکاری واشینگتن در اواخر فوریه آغاز شده بود، به اشتراک گذاشت. بر اساس این ادعا، در طول حدود 40 روز نبرد، نیروهای هوایی این کشور بیش از 10 هزار و 800 حمله انجام دادهاند.
در این اطلاعیه آمده است که اهداف مورد حمله شامل 4 هزار مرکز راهبردی و 6 هزار و 700 منطقه نظامی متعلق به ایران بوده است.
ارتش اسرائیل مدعی شد که در این عملیاتها دهها جنگنده به صورت همزمان مشارکت داشته و بیش از 18 هزار مورد انواع مهمات به کار گرفته شده است؛ آماری که 5 برابر بیشتر از مهمات مصرف شده در درگیریهای 12 روزه ژوئن سال گذشته برآورد میشود.
آتشبس موقت و تداوم نبرد در جبهه لبنان
این گزارش در حالی منتشر میشود که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در 8 آوریل اعلام کرد با میانجیگری قدرتهای منطقهای، آتشبسی دو هفتهای را به شرط بازگشایی تنگه هرمز پذیرفته است. با وجود اینکه دولت اسرائیل اعلام کرده از این توافق موقت میان واشینگتن و تهران حمایت میکند، اما تأکید دارد که این توافق شامل جبهه لبنان نمیشود.
در همین راستا، حملات اسرائیل به لبنان که از 2 مارس 2026 آغاز شده، بدون وقفه ادامه دارد. طبق آخرین آمارهای رسمی، حملات هوایی و زمینی اسرائیل به لبنان تاکنون منجر به جانباختن دستکم 1888 نفر شده و بحران انسانی بزرگی را در این کشور رقم زده است.
این در حالی است که هیئتهای مذاکرهکننده اکنون در اسلامآباد گرد هم آمدهاند تا راهی برای تبدیل این آتشبس شکننده به یک توافق پایدار بیابند.