ادامه مذاکرات اسرائیل و لبنان در واشنگتن

Faruk Hanedar
26 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 26 ژوئن 2026
قدس/خبرگزاری آنادولو
مذاکرات میان اسرائیل و لبنان که با میانجیگری آمریکا از سه روز پیش در واشنگتن آغاز شده، امروز نیز ادامه خواهد یافت.
به گزارش شبکه دولتی «کان» اسرائیل، مذاکرات روز گذشته 11 ساعت به طول انجامید. این گفتوگوها در ابتدا قرار بود سهروزه باشد، اما پس از مذاکرات طولانی، تصمیم گرفته شده که نشستها در روز چهارم نیز ادامه پیدا کند.
شبکه 12 اسرائیل نیز گزارش داد که اختلافها درباره خروج ارتش اسرائیل از جنوب لبنان همچنان پابرجاست. بااینحال، در چارچوب طرح آمریکا، درباره عقبنشینی ارتش اسرائیل از برخی مناطق و استقرار ارتش لبنان در این نقاط، پیشرفت محدودی حاصل شده است.
بر اساس این گزارش، اظهارات مقامهای تلآویو نیز نشان میدهد که ارتش اسرائیل خود را برای خروج از برخی مناطق آماده میکند. مناطقی که ارتش لبنان در آنها مستقر خواهد شد، باید از نظر اسرائیل "بهطور کامل از حضور حزبالله پاکسازی شده" باشند؛ در مقابل، آمریکا خواستار آن است که وضعیت میدانی تحت نظارت مستقیم این کشور قرار گیرد.
در صورت موفقیت اجرای آزمایشی این طرح، محدوده مناطقی که اسرائیل از آنها عقبنشینی خواهد کرد، گسترش مییابد. بااینحال، طرفها همچنان درباره وسعت و مرزهای این مناطق، سرعت عقبنشینی و زمان اجرای آن اختلاف دارند.
روزنامه «جروزالم پست» نیز نوشت که دولت اسرائیل اصرار دارد ارتش لبنان ابتدا در مناطقی مستقر شود که نیروهای لبنانی در حال حاضر در آنها حضور ندارند.
ارتش اسرائیل از دوم مارس حملات گسترده هوایی به لبنان را آغاز کرد و چندین شهرک در جنوب این کشور را به اشغال درآورد. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در 17 آوریل از اجراییشدن آتشبس موقت خبر داد، اما حملات اسرائیل با وجود تمدید این آتشبس ادامه یافت.