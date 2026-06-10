ادامه حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان علیرغم آتش‌بس رسانه‌های رسمی لبنان از تداوم حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف جنوب این کشور خبر دادند.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

خبرگزاری رسمی لبنان (NNA) اعلام کرد: جنگنده‌های اسرائیل شامگاه گذشته چندین منطقه در جنوب لبنان را هدف حملات هوایی قرار دادند.

بر اساس این گزارش، جنگنده‌های اسرائیل شهرک کفر دونین در استان نبطیه و همچنین شهرک بنعفول در نزدیکی شهر صیدا در جنوب لبنان را بمباران کردند.

همچنین ارتش اسرائیل با استفاده از توپخانه، مناطقی در غرب بقاع را هدف قرار داده است.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای مدعی شد حملات خود را علیه زیرساخت‌های متعلق به حزب‌الله در مناطق مختلف جنوب لبنان ادامه داده است.

اسرائیل از 2 مارس حملات گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرده و بخش‌هایی از جنوب این کشور را به اشغال خود درآورده است.

دولت لبنان پیش‌تر اعلام کرده بود شمار آوارگان ناشی از این درگیری‌ها از یک میلیون نفر فراتر رفته است.

بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت لبنان، از زمان آغاز حملات اسرائیل در 2 مارس تاکنون 3 هزار و 666 نفر جان خود را از دست داده‌اند.

علیرغم توافق‌های متعدد آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل، از جمله توافق «آتش‌بس گسترده» که اوایل ژوئن با میانجی‌گری آمریکا اعلام شد، حملات اسرائیل به جنوب لبنان همچنان ادامه دارد.

