ادامه حملات اسرائیل به لبنان؛ 11 نفر دیگر جان باختند

Muhammed Emin Canik, Ethem Emre Özcan
11 آوریل 2026•بهروزرسانی: 11 آوریل 2026
بیروت/خبرگزاری آنادولو
در پی حملات ارتش اسرائیل به مناطق جنوب لبنان از ساعات شب گذشته تاکنون، 11 نفر دیگر جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، در حمله ارتش اسرائیل به یک ساختمان در شهر میفدون در نزدیکی نبطیه، سه نفر کشته شدند. ارتش اسرائیل همچنین حملات شدید خود به شهر نبطیه و مناطق اطراف آن را ادامه داده است.
در سه حمله هوایی جنگندههای اسرائیلی به شهر کفرصیر نیز سه نفر جان باختند. همچنین در حمله به ساختمانی در مقابل یک جایگاه سوخت در بزرگراه زفتا–نبطیه نیز چهار نفر دیگر کشته شدند.
در حمله دیگری که شهر قصیبه را هدف قرار داد، یک نفر جان خود را از دست داد. ارتش اسرائیل همچنین شهر طول را هدف قرار داد و در نتیجه این حملات، شمار زیادی از ساختمانها در محله المقام و خیابان شهید صبرا بهطور کامل تخریب شدند.
در شهر جبشیت نیز حمله ارتش اسرائیل به محل استقرار مجموعهای از ژنراتورها باعث تخریب کامل تأسیسات و وقوع آتشسوزی شد. ارتش اسرائیل همچنین شهر خیام را در ساعات شب بمباران کرد و با استفاده از پهپادها حملاتی علیه شهر کفررمان انجام داد.
در شهر صور نیز تانکهای ارتش اسرائیل مناطق منصوری، قلیله و حنیه را هدف قرار دادند. در ادامه این حملات، یک خانه مسکونی در شهر شِبعا نیز هدف حمله هوایی قرار گرفت؛ گزارش شده است که این نخستین حمله به شبعا از زمان آغاز موج جدید حملات بوده است.