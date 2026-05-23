Mahmut Geldi
23 مه 2026•بهروزرسانی: 23 مه 2026
استانبول / خبرگزاری آنادولو
رسانههای لبنان گزارش دادند که حمله هوایی اسرائیل به منطقه «دیر قانون النهر» در جنوب لبنان، به تخریب کامل یک خانه و کشته شدن چهار نفر منجر شد. در حملهای دیگر به منطقه «الرفید» در بقاع نیز یک نفر جان باخت و یک نفر زخمی شد.
ارتش اسرائیل همچنین چند منطقه در جنوب لبنان را هدف حملات هوایی و توپخانهای قرار داد. با وجود اجرای آتشبس میان لبنان و اسرائیل از 17 آوریل و تمدید 45 روزه آن از 17 مه، حملات اسرائیل و درگیریها همچنان ادامه دارد.
وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده از زمان آغاز حملات گسترده اسرائیل در دوم مارس تاکنون بیش از 3111 نفر در لبنان کشته شدهاند.