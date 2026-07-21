درپی حملات جدید ارتش اسرائیل به نوار غزه، یک مادر فلسطینی به همراه چهار فرزندش جان باختند.

ادامه حملات اسرائیل به غزه؛ مادر فلسطینی و 4 فرزندش جان باختند درپی حملات جدید ارتش اسرائیل به نوار غزه، یک مادر فلسطینی به همراه چهار فرزندش جان باختند.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

در حمله ارتش اسرائیل به نوار غزه، با وجود برقراری آتش‌بس، یک مادر فلسطینی به همراه سه دختر و یک پسرش جان باختند.



ارتش اسرائیل، با وجود آتش‌بسی که از دهم اکتبر 2025 اجرایی شده، همچنان به حملات خود در غزه ادامه می‌دهد.

براساس اعلام اداره دفاع مدنی غزه، ارتش اسرائیل خانه متعلق به خانواده «المصری» را در خیابان «الثلاثینی» در جنوب شهر غزه بمباران کرد.

در این حمله، یک مادر فلسطینی، سه دختر و یک پسر او جان خود را از دست دادند.

در حملات اسرائیل به نوار غزه از اکتبر 2023 تاکنون بیش از 73 هزار فلسطینی جان باخته اند.