Ramzi Mahmud, Muhammed Emin Canik
12 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 12 ژوئن 2026
غزه / خبرگزاری آنادولو
در حمله ارتش اسرائیل به مدرسهای که آوارگان فلسطینی در نوار غزه در آن پناه گرفته بودند، علیرغم توافق آتشبس، پنج فلسطینی زخمی شدند.
بر اساس اطلاعات دریافتی از منبعی از خدمات بهداشتی وابسته به وزارت امور کشور غزه، یگان های توپخانه ارتش اسرائیل مدرسه ابوحسین را هدف قرار دادند. در این حمله 5 فلسطینی زخمی شدند.
بر اساس اطلاعات دریافتی از شاهدان عینی، یک فروند هواپیمای بدون سرنشین در شهر غزه منطقهای را هدف قرار داده است.
در اردوگاه آوارگان مغازی در مرکز غزه، ارتش اسرائیل پس از درخواست از ساکنان برای تخلیه منازل خود، 2 خانه متعلق به خانواده های «العیدی» و «الخمیسی» را بمباران و ویران کرد.
به ساختمان های اطراف خانه های مورد هدف آسیب جدی وارد شد، فلسطینی های ساکن در این منطقه بار دیگر به زور آواره شدند.
جنگندههای اسرائیل زمینی را در نزدیکی خانهای در دیرالبلح هدف قرار دادند و خسارات مادی جدی در این منطقه وارد شد.
در بخشهای شرقی خان یونس در جنوب غزه، ارتش اسرائیل به تخریب منازل و ساختمانها ادامه داد و صدای انفجارهای شدیدی در منطقه شنیده شد.
با وجود آتش بس در نوار غزه در 10 اکتبر 2025، ارتش اسرائیل تقریباً هر روز حملاتی را در این منطقه انجام میدهد. گزارش ها حاکی از آن است که 981 فلسطینی که بیشتر آنها کودک و زن بودند در حملات اسرائیل از زمان آتشبس جان خود را از دست دادهاند.