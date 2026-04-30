Ethem Emre Özcan
30 آوریل 2026•بهروزرسانی: 30 آوریل 2026
بیروت/ خبرگزاری آنادولو
ارتش اسرائیل علیرغم توافق آتشبس، مناطقی در جنوب لبنان را که پیشتر به انجام حمله به آنها تهدید کرده بود، هدف بمباران قرار داد.
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی لبنان (NNA)، از صبح امروز جنگندههای اسرائیلی چندین منطقه در جنوب لبنان را هدف حملات هوایی قرار دادهاند.
در این حملات، منطقه محله دانشگاهها در مرکز شهر نبطیه هدف قرار گرفت و همچنین شهرهای حنینیه، وادی چيلو، القلیله، کنیسه، کفرا و مجدل زون که پیشتر تهدید به حمله شده بودند، بمباران شدند.
همچنین یک پهپاد اسرائیلی به منطقه کفررمان حمله کرد.
در حمله به یک خانه در حنینیه، سه نفر زیر آوار گرفتار شدهاند.
در الشهابیه نیز یک پهپاد اسرائیلی یک موتورسیکلت را هدف قرار داد که در نتیجه آن چند نفر زخمی شدند.
ارتش اسرائیل پیش از این نیز به چندین منطقه دیگر در جنوب لبنان از جمله سمیعیه، حنینیه، کلیله، وادی چيلو، کنیسه، کفرا، مجدل زون و صادقین هشدار حمله داده بود.
حزبالله نیز اعلام کرد که در واکنش به نقض آتشبس، دو تانک اسرائیلی از نوع مرکاوا در منطقه اشغالی بنت جبیل در جنوب لبنان را با پهپاد هدف قرار داده اند.
همچنین این گروه اعلام کرد که یک توپ هویتزر اسرائیل در منطقه یارین نیز هدف قرار دادهاند.