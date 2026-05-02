ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان؛ دست‌کم 12 نفر کشته و 25 نفر زخمی شدند در ادامه حملات ارتش اسرائیل به جنوب لبنان علی‌رغم آتش‌بس برقرار شده در 17 آوریل، دست‌کم 12 نفر کشته و 25 نفر زخمی شدند.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، جنگنده‌های ارتش اسرائیل در ساعات پایانی شب گذشته، مناطقی از شهرک حبوش واقع در جنوب لبنان را هدف حملات هوایی قرار دادند. این حملات منجر به وقوع انفجارهای مهیب و ایجاد خسارات گسترده به ساختمان‌های مسکونی و زیرساخت‌های این منطقه شده است.

وزارت بهداشت لبنان نیز با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که شمار قربانیان این حمله به 12 نفر افزایش یافته و 25 نفر دیگر زخمی شده‌اند که در میان آنها یک کودک دختر و 4 زن نیز دیده می‌شوند. این وزارتخانه پیش‌تر شمار کشته‌ها را شش نفر و زخمی‌ها را هشت نفر اعلام کرده بود.

ارتش اسرائیل از دوم مارس حملات هوایی گسترده‌ای علیه لبنان آغاز کرده و چندین شهرک در جنوب این کشور را اشغال کرده است. دولت لبنان اعلام کرده که در این مدت شمار آوارگان داخلی در این کشور به بیش از یک میلیون نفر رسیده است. وزارت بهداشت لبنان همچنین گزارش داد که از دوم مارس تاکنون بیش از 2600 نفر در حملات اسرائیل کشته شده‌اند.

از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که آتش‌بس موقت 10 روزه میان لبنان و اسرائیل که از 17 آوریل آغاز شده بود، به مدت 3 هفته دیگر تمدید شده است.

با این حال، ارتش اسرائیل علی‌رغم آتش‌بس همچنان به حملات و تخریب خانه‌ها در جنوب لبنان ادامه می‌دهد. در مقابل، گروه حزب‌الله نیز با اعلام نقض آتش‌بس از سوی اسرائیل، حملاتی علیه نیروهای اسرائیلی انجام داده است.