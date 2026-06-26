Ethem Emre Özcan
26 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 26 ژوئن 2026
بیروت/خبرگزاری آنادولو
حملات هوایی و توپخانهای اسرائیل به استان نبطیه در جنوب لبنان علیرغم آتشبس و توافق اعلامشده میان آمریکا و ایران، همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، هواپیماهای جنگی اسرائیل صبح امروز در دو حمله هوایی، اطراف منطقه نبطیهالفوقا را هدف قرار دادند. همچنین توپخانه ارتش اسرائیل شامگاه حدود 10 گلوله به اطراف شهرکهای براشیت و بیتیاحون شلیک کرد. همزمان، نظامیان اسرائیلی با مسلسل به سوی منطقه بیتیاحون آتش گشودند.
یک روز پیش نیز در حمله پهپادی ارتش اسرائیل به یک خودرو در شهرک میفدون، از توابع استان نبطیه، دو نفر کشته شدند.
ایران و آمریکا 14 ژوئن اعلام کردند که در چارچوب مذاکرات با میانجیگری پاکستان، بر سر توافقی 14 مادهای برای توقف جنگ و حل اختلافات از طریق گفتوگو به تفاهم رسیدهاند. بر اساس گزارشها، پایان درگیریها در لبنان نیز بخشی از این توافق است.
ارتش اسرائیل از دوم مارس حملات گستردهای را به لبنان آغاز کرد و چندین منطقه در جنوب این کشور را به اشغال درآورد. دولت لبنان اعلام کرده است که شمار آوارگان داخلی در نتیجه این حملات از یک میلیون نفر فراتر رفته است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا 24 آوریل اعلام کرد آتشبس موقت 10 روزه میان لبنان و اسرائیل که از 17 آوریل اجرایی شده بود، سه هفته دیگر تمدید شده است. پس از سومین دور مذاکرات با میانجیگری آمریکا در روزهای 14 و 15 مه نیز دو طرف توافق کردند آتشبس از 17 مه برای 45 روز دیگر تمدید شود.
وزارت بهداشت لبنان در آخرین آمار خود اعلام کرده است که از آغاز حملات اسرائیل در دوم مارس تاکنون، 4 هزار و 230 نفر در این کشور کشته شدهاند.