در ادامه حملات ارتش اسرائیل به لبنان با وجود آتش‌بس و توافق اخیر ایران و آمریکا، 18 نفر جان خود را از دست دادند.

ادامه بمباران لبنان توسط اسرائیل علی‌رغم توافق ایران و آمریکا؛ 18 نفر جان باختند در ادامه حملات ارتش اسرائیل به لبنان با وجود آتش‌بس و توافق اخیر ایران و آمریکا، 18 نفر جان خود را از دست دادند.

بیروت-قدس/ خبرگزاری آنادولو

به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، ارتش اسرائیل بامداد امروز چندین منطقه در جنوب لبنان را هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار داد که در نتیجه آن دست‌کم 18 نفر کشته شدند.

در حملات هوایی به محله الجامعه در شهر النبطیه و مناطق کفرجوز و حاروف 8 نفر جان باختند. همچنین حمله به منطقه الاشعمیه میان شهرک‌های شرقیه و دویر 4 کشته بر جای گذاشت.

در حمله‌ای دیگر به شهرک کفرصیر 3 نفر و در حمله یک پهپاد اسرائیلی به یک موتورسیکلت در نزدیکی دویر نیز یک نفر کشته شد.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که حملات خود به جنوب لبنان را ادامه داده و مدعی شد زیرساخت‌ها و نیروهای حزب‌الله را هدف قرار داده است.

براساس گزارش رسانه‌های لبنانی، شماری زن و کودک نیز در میان قربانیان حملات اسرائیل وجود دارند.

این حملات در حالی انجام می‌شود که آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل که از 17 مه به مدت 45 روز تمدید شده بود، همچنان به‌طور رسمی برقرار است. همچنین توافق 14 ماده‌ای میان ایران و آمریکا که با میانجیگری پاکستان حاصل شده و از 18 ژوئن اجرایی شده است، بر پایان درگیری‌ها در منطقه از جمله لبنان تاکید دارد.