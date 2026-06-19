Ethem Emre Özcan
19 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 19 ژوئن 2026
بیروت-قدس/ خبرگزاری آنادولو
به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، ارتش اسرائیل بامداد امروز چندین منطقه در جنوب لبنان را هدف حملات هوایی و توپخانهای قرار داد که در نتیجه آن دستکم 18 نفر کشته شدند.
در حملات هوایی به محله الجامعه در شهر النبطیه و مناطق کفرجوز و حاروف 8 نفر جان باختند. همچنین حمله به منطقه الاشعمیه میان شهرکهای شرقیه و دویر 4 کشته بر جای گذاشت.
در حملهای دیگر به شهرک کفرصیر 3 نفر و در حمله یک پهپاد اسرائیلی به یک موتورسیکلت در نزدیکی دویر نیز یک نفر کشته شد.
ارتش اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد که حملات خود به جنوب لبنان را ادامه داده و مدعی شد زیرساختها و نیروهای حزبالله را هدف قرار داده است.
براساس گزارش رسانههای لبنانی، شماری زن و کودک نیز در میان قربانیان حملات اسرائیل وجود دارند.
این حملات در حالی انجام میشود که آتشبس میان لبنان و اسرائیل که از 17 مه به مدت 45 روز تمدید شده بود، همچنان بهطور رسمی برقرار است. همچنین توافق 14 مادهای میان ایران و آمریکا که با میانجیگری پاکستان حاصل شده و از 18 ژوئن اجرایی شده است، بر پایان درگیریها در منطقه از جمله لبنان تاکید دارد.