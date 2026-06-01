01 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 01 ژوئن 2026
دمشق/خبرگزاری آنادولو
احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه، در گفتوگوی تلفنی با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روابط دوجانبه و آخرین تحولات سیاسی و امنیتی منطقه را بررسی کرد.
بر اساس بیانیه ریاستجمهوری سوریه، در این تماس تلفنی، دو طرف درباره روابط میان سوریه و آمریکا و همچنین تحولات جاری در منطقه تبادل نظر کردند.
الشرع و ترامپ همچنین راههای همکاری مشترک برای حمایت از ثبات سوریه و کمک به روند بهبود اقتصادی این کشور در دوره آینده را مورد ارزیابی قرار دادند.
در این گفتوگو، وضعیت امنیتی منطقه و چالشهای ناشی از تنشهای منطقهای نیز مورد بحث قرار گرفت. رئیسجمهور سوریه با تاکید بر اهمیت تداوم حمایتهای بینالمللی از روند بازسازی و احیای سوریه، گفت: رفع تحریمهای باقیمانده گامی اساسی برای احیای اقتصاد سوریه و بهبود شرایط زندگی شهروندان این کشور است.
وی افزود؛: لغو تحریمها میتواند زمینه را برای جذب سرمایهگذاری و اجرای پروژههای اقتصادی و توسعهای در بخشهای مختلف و حیاتی فراهم کند.
الشرع همچنین تاکید کرد که اولویت دادن به دیپلماسی و گفتوگو میتواند به تقویت امنیت و صلح منطقهای کمک کرده و از تشدید بیشتر تنشها جلوگیری کند.
ترامپ نیز با اشاره به اینکه تحولات سوریه و منطقه را از نزدیک دنبال میکند، بر اهمیت حفظ ثبات و حمایت از روند بازسازی و احیای سوریه تاکید کرد.
دو طرف در پایان این گفتوگو بر ادامه تماسها و هماهنگیها و پیگیری پروندههای مورد اهتمام مشترک توافق کردند و ابراز امیدواری کردند که این رویکرد در خدمت منافع دو کشور و تقویت امنیت و ثبات منطقه باشد.