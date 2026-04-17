دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با تأکید بر راهبردی بودن حمایت از مقاومت، آتش‌بس فعلی را ثمره ایستادگی مردم لبنان و حزب‌الله دانست.

احمدیان: مقاومت حزب‌الله دشمن صهیونیستی را مجبور به عقب‌نشینی کرد دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با تأکید بر راهبردی بودن حمایت از مقاومت، آتش‌بس فعلی را ثمره ایستادگی مردم لبنان و حزب‌الله دانست.

اربیل/ خبرگزاری آنادولو



علی‌اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که در هیئت مذاکره‌کننده ایران در گفتگو با آمریکا نیز حضور دارد، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، به تحلیل ابعاد آتش‌بس اخیر میان اسرائیل و لبنان پرداخت.

احمدیان در این پیام، حمایت از جبهه مقاومت را یک اصل راهبردی و دفاعی تخطی‌ناپذیر برای جمهوری اسلامی ایران برشمرد و اظهار داشت: «مقاومت شجاعانه مردم لبنان و برادرانشان در حزب‌الله، دشمن صهیونیستی را مجبور به عقب‌نشینی و پذیرش آتش‌بس کرد».



وی این توافق را بیش از آنکه یک دستاورد دیپلماتیک بداند، پیروزی میدانی نیروهای مقاومت توصیف کرد.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از توافق طرفین بر سر یک آتش‌بس موقت 10 روزه خبر داد.



با این حال، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، ضمن تأیید پذیرش این توافق، تصریح کرده است که ارتش این کشور مواضع خود را در مناطق اشغالی جنوب لبنان حفظ خواهد کرد؛ موضوعی که نشان‌دهنده شکنندگی روند صلح در جبهه شمالی است.

