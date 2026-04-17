Haydar Şahin
17 آوریل 2026•بهروزرسانی: 17 آوریل 2026
اربیل/ خبرگزاری آنادولو
علیاکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که در هیئت مذاکرهکننده ایران در گفتگو با آمریکا نیز حضور دارد، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، به تحلیل ابعاد آتشبس اخیر میان اسرائیل و لبنان پرداخت.
احمدیان در این پیام، حمایت از جبهه مقاومت را یک اصل راهبردی و دفاعی تخطیناپذیر برای جمهوری اسلامی ایران برشمرد و اظهار داشت: «مقاومت شجاعانه مردم لبنان و برادرانشان در حزبالله، دشمن صهیونیستی را مجبور به عقبنشینی و پذیرش آتشبس کرد».
وی این توافق را بیش از آنکه یک دستاورد دیپلماتیک بداند، پیروزی میدانی نیروهای مقاومت توصیف کرد.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از توافق طرفین بر سر یک آتشبس موقت 10 روزه خبر داد.
با این حال، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، ضمن تأیید پذیرش این توافق، تصریح کرده است که ارتش این کشور مواضع خود را در مناطق اشغالی جنوب لبنان حفظ خواهد کرد؛ موضوعی که نشاندهنده شکنندگی روند صلح در جبهه شمالی است.