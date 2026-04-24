ابلاغ حکم تخلیه 7 خانه فلسطینی در قدس شرقی اشغالی از سوی اسرائیل

استانبول/خبرگزاری آنادولو

مقامات اسرائیلی برای تخلیه هفت خانه متعلق به فلسطینی‌ها در محله سلوان واقع در قدس شرقی اشغالی اخطاریه صادر کردند.

به گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین، این اخطاریه ها در چارچوب سیاست «طرح یهودی‌سازی قدس» توسط مقامات اسرائیلی صادر شده اند.

با وجود درخواست خانواده‌های فلسطینی برای توقف اجرای حکم، از ساکنان هفت واحد مسکونی خواسته شده تا تاریخ 17 مه خانه‌های خود را تخلیه کنند؛ در غیر این صورت، تخلیه اجباری در تاریخ 25 مه اجرا خواهد شد.

بر اساس این تصمیم، حدود 50 نفر از اعضای 7 خانواده فلسطینی بی‌خانمان خواهند شد. مقامات اسرائیلی پیش‌تر نیز در ماه مارس 13 واحد مسکونی دیگر متعلق به فلسطینیان در محله بطن‌الهوی را مصادره کرده بودند.

در همین حال، روند کوچ اجباری فلسطینیان از منطقه سلوان در قدس شرقی اشغالی سرعت گرفته است. این منطقه که در مجاورت مسجد مسجد الاقصی، یکی از مقدس‌ترین اماکن اسلامی قرار دارد، به دلیل اقدامات اسرائیل برای بیرون راندن ساکنان فلسطینی از طریق روش‌های مختلف، با خطر تخلیه گسترده جمعیتی مواجه است.

اسرائیل در محله‌های وادی حلوه، بستان و بطن‌الهوی در منطقه سلوان با استفاده از شیوه‌های گوناگون در حال سلب مالکیت خانه‌های فلسطینیان و اجرای طرح‌هایی برای یهودی‌سازی این منطقه است.