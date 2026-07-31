31 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 31 ژوئیه 2026
غزه/ خبرگزاری آنادولو
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) درباره فعالیتهای بشردوستانه در غزه، محدودیتهای اسرائیل برای ورود کمکهای بشردوستانه همچنان مانعی حیاتی برای عملیاتهای امدادی به شمار میرود.
در این گزارش آمده است: «کمبود سوخت و روغن صنعتی بر کارکرد 62 چاه آب تاثیر منفی گذاشته و باعث کاهش 42 درصدی در تولید و توزیع آب آشامیدنی توسط آنروا شده است. با وجود این محدودیتها، آنروا در تلاش است خدمات بهداشتی اولیه را ارائه دهد».
در همین راستا، مرکز بهداشتی اردوگاه آوارگان الشاطی در غرب شهر غزه در تاریخ 21 ژوئیه دوباره بازگشایی شد و مرکز پزشکی بحرین در جنوب این شهر در 29 ژوئیه به بهرهبرداری رسید.
انتظار میرود این دو مرکز بهداشتی به حدود 100 هزار نفر خدمات پایه بهداشتی ارائه دهند.
همچنین با اشاره به اینکه بیش از نیمی از ناوگان خودرویی آنروا به دلیل کمبود روغن موتور و قطعات یدکی از کار افتاده است، بر وخامت روزافزون شرایط کاری در غزه تاکید شده است.
بر اساس این دادهها، 76 هزار فلسطینی همچنان در 116 مرکز پناهگاهی اسکان دارند و این مراکز به ارائه خدمات ادامه میدهند.
ارتش اسرائیل با وجود آتشبسی که از 10 اکتبر 2025 اجرایی شد، تقریباً هر روز به حملات خود ادامه میدهد.
از زمان آغاز حملات اسرائیل در اکتبر 2023 تاکنون، در مجموع 73 هزار و 341 فلسطینی کشته و 174 هزار و 86 نفر زخمی شدهاند.
همچنین از زمان برقراری آتشبس تاکنون، در حملات اسرائیل 1209 نفر جان باخته و 3 هزار و 943 نفر زخمی شدهاند.
تداوم حملات اسرائیل و بسته نگه داشتن گذرگاههای مرزی به جز اجازه ورود مقادیر محدودی از کمکها، بحران انسانی در غزه را عمیقتر کرده است.