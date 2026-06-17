Narges Rezaie
17 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 17 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
یحیی آلاسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: حجم مبادلات تجاری ایران از مسیر امارات به حدود ۲۰ میلیارد دلار میرسد که با شرایطی که در جنگ اخیر و در روابط تجاری میان دو کشور ایجاد شده، این روند هم در مورد کالاهایی که از قبل در جبلعلی بوده و هم در مورد سفارشهای جدیدی که باید انجام شود، دچار مشکلاتی شده است.
آلاسحاق در گفتوگو با «ایلنا»، با اشاره به مذاکرات برای انتقال این کالاها به ایران و سایر شرکای تجاری تصریح کرد: برای حل این مشکل، مذاکراتی با امارات و سایر کشورها در جریان است تا امکاناتی فراهم شود و بتوان بخشی از مشکل کالاهای موجود را از طریق عراق برطرف کرد.
وی در ادامه به مسیرهای جایگزین امارات اشاره کرد و افزود: مسیرهای دیگری از جمله کراچی، هند و سایر مبادی در حال بررسی و استفاده هستند که یکی از آنها عراق است و در حال پیگیری و حلوفصل آن هستیم.
آل اسحاق درباره روابط تجاری ایران و عراق نیز گفت: در حال حاضر در زمینه حجم صادرات ایران به عراق و مبادلات تجاری با این کشور مشکل خاصی وجود ندارد.