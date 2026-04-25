Ali Semerci
25 آوریل 2026•بهروزرسانی: 25 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین، مراکز رایگیری از ساعت 7 صبح امروز به وقت محلی فعالیت خود را آغاز کردند و حدود یک میلیون و 30 هزار رایدهنده برای انتخاب نمایندگان خود در 183 واحد مدیریت محلی پای صندوقهای رای میروند.
رامی حمدالله، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات فلسطین در گفتگو با رسانه ها اعلام کرد که روند رایگیری در سراسر کرانه باختری و همچنین شهر دیرالبلح در نوار غزه آغاز شده است.
حمدالله پس از انداختن رای خود در شهرک عنبتا در استان طولکرم، از شهروندان خواست با حضور در پای صندوقهای رای، نمایندگان خود را «آزادانه و مسئولانه» انتخاب کنند. وی همچنین بر اهمیت مشارکت گسترده مردم بهعنوان نشانهای از پایبندی به روند دموکراتیک تأکید کرد.
گفتنی است، در این انتخابات، واجدان شرایط میتوانند با حضور در 491 مرکز رایگیری در انتخابات مشارکت کنند. روند رایگیری تا ساعت 19 عصر ادامه خواهد داشت.
در انتخابات شوراهای 90 شهرداری، مجموعا 3773 نامزد در قالب 321 فهرست انتخاباتی رقابت میکنند. همچنین برای شوراهای 93 روستا، 1358 نامزد با یکدیگر رقابت دارند. کمیسیون مرکزی انتخابات اعلام کرده است که میزان مشارکت رایدهندگان هر سه ساعت یکبار اطلاعرسانی خواهد شد و نتایج نهایی نیز در نشست خبری فردا اعلام میشود.
