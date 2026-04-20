20 آوریل 2026•بهروزرسانی: 20 آوریل 2026
ژنو/ خبرگزاری آنادولو
سوزی اسنایدر، مسئول امور هماهنگی کمپین بینالمللی برای نابودی سلاحهای هستهای (ICAN) حمله آمریکا به ایران، که با آن در حال مذاکره بر سر برنامه هستهای است، بدون توجه به برنامه هستهای اسرائیل، را «استانداردهای دوگانه مطلق» توصیف کرد.
اسنایدر در پاسخ به سوالات خبرنگار آنادولو در مورد حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هستهای ایران، گفت: همه میدانند که اسرائیل دارای سلاح هستهای است و این یک تهدید است، بهویژه برای همه در منطقه.
اسنایدر با تأکید بر اینکه حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران در 28 فوریه غیرقانونی بود، گفت: هیچ تهدید قریبالوقوعی از سوی برنامه هستهای ایران وجود نداشت و آمریکا و اسرائیل، دو کشور دارای سلاح هستهای، به یک کشور غیر هستهای حمله کردند. آنها با هدف قرار دادن تأسیسات هستهای، بیهدف آسیب میرسانند. ما نمیدانیم اثرات این حملات چقدر بد خواهد بود و تا مدتها هم نخواهیم دانست.
او همچنین اظهار داشت که این اقدامات غیرقانونی باید توسط همه دولتها و جوامع محکوم شود.
اسنایدر با تأکید بر اینکه چنین حملاتی راه حل مشکلات نیست، گفت: مذاکراتی در جریان بود و باید اجازه داده میشد مذاکرات ادامه یابد.
وی همچنین به تهدید دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر «بازگرداندن ایران به عصر حجر» واکنش نشان داد و گفت: کاملاً قابل سرزنش است که یک کشور، به ویژه کشوری که دارای سلاح هستهای است، تمدنی با سابقه بیش از 5 هزار سال را تهدید به نابودی کند. چنین تهدیدهایی طبق پیمان منع سلاحهای هستهای که اکثر کشورها آن را امضا کردهاند، غیرقانونی است. کشورها به طور فعال این تهدیدها را محکوم میکنند و باید به این کار ادامه دهند تا یک راه حل دیپلماتیک ایجاد شود که تنها راه جلوگیری از گسترش سلاح هستهای است.
" ایالات متحده در حال اعمال استانداردهای دوگانه است "
اسنایدر با اشاره به اینکه فرآیند دیپلماتیک بینالمللی برای رسیدگی به این مسائل وجود دارد و لازم است در آن جهت حرکت کنیم، گفت: ایالات متحده قطعاً با شرکت در مذاکرات در مورد برنامه هستهای ایران در حالی که به ایران حمله میکند و چیزی در مورد برنامه هستهای اسرائیل نمیگوید، استانداردهای دوگانه را اعمال میکند.
او اظهار داشت که برنامههای هستهای و دیپلماسی را نمیتوان با بمباران نابود کرد.
اسنایدر تأکید کرد که تنها راه مقابله با این مشکل از طریق مذاکره است.
وی ادامه داد: سیاست رسمی اسرائیل این است که داشتن سلاح هستهای را نه تأیید و نه رد کند. با این حال، آنچه در دو سال گذشته دیدهایم این است که مقامات عالیرتبه در اسرائیل در مورد احتمال استفاده از سلاح هستهای صحبت میکنند. این یک تأیید غیرمستقیم است. استفاده از سلاح هستهای اسرائیل برای همه در منطقه، به ویژه اسرائیلیها، بسیار مضر خواهد بود. بنابراین، تهدید اسرائیل برای استفاده از سلاح هستهای در واقع مردم خود و مردم غیرنظامی غیرمسلح منطقه را تهدید میکند.
« داشتن سلاح هستهای برای هیچ کشوری امن نیست »
اسنایدر خاطرنشان کرد که شواهد نشان میدهد وقتی کشوری سلاح هستهای را به استراتژی امنیتی خود اضافه میکند، امنیت آن کاهش مییابد.
او با اشاره به این واقعیت که کشوری با برنامه تسلیحات هستهای احتمال بیشتری دارد که درگیر درگیریها و حمله شود، خاطرنشان کرد: داشتن تسلیحات هستهای برای هیچ کشوری امن نیست. ما این را دیدهایم، شواهد آن را نشان میدهد. اینکه کشورهای اروپایی بگویند تسلیحات هستهای بیشتر راهحل مشکلات امنیتی امروز است، در تضاد با حقایقی است که ما میدانیم. در واقع، آنها در حال ایجاد یک سیستم ناامنی هستند که تهدیدات بیشتری را برای منطقه و جهان به ارمغان میآورد.