9 کشته و 28 زخمی در حمله هوایی روسیه به کی‌یف در پی حمله هوایی ارتش روسیه به کی‌یف، پایتخت اوکراین، دست‌کم 9 نفر جان خود را از دست داده و 28 تن دیگر زخمی شدند.