Davit Kachkachishvili, Halil Silahşör
01 آگوست 2026•بهروزرسانی: 01 آگوست 2026
کییف/ خبرگزاری آنادولو
ویتالی کلیچکو، شهردار کییف در بیانیهای در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که روسیه بامداد امروز پایتخت اوکراین را هدف حمله موشکی قرار داده است.
کلیچکو با بیان اینکه این حمله در ساعت 02:36 به وقت محلی آغاز شد، افزود که موشکهای بالستیک به سمت کییف شلیک شدهاند.
وی خاطرنشان کرد که در پی این حمله، خساراتی در نقاط مختلف پایتخت به بار آمده است.
کلیچکو با تاکید بر اینکه بر اساس برآوردهای اولیه 9 نفر در این حمله جان باختهاند، تصریح کرد 28 نفر از جمله 4 کودک نیز مجروح شدهاند.
سازمان خدمات اضطراری دولتی اوکراین نیز در بیانیهای اعلام کرد که عملیات جستجو و نجات در 5 منطقه مختلف کییف آغاز شده است.
از سوی دیگر، ارتش اوکراین طی بیانیهای گزارش داد که حملات هوایی به این کشور همچنان ادامه دارد.