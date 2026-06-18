18 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 18 ژوئن 2026
لندن/ خبرگزاری آنادولو
در چارچوب هفته اقدام اقلیمی لندن که از 22 تا 28 ژوئن برگزار خواهد شد، «مرکز پسماند صفر» با هدف ترویج اقتصاد چرخشی و تبدیل آن به اقدامات عملی در حوزه مقابله با تغییرات اقلیمی، سیاستگذاران، فعالان اقتصادی و نمایندگان بخشهای مختلف را گردهم خواهد آورد.
نیکی میبی، مدیرعامل و بنیانگذار اندیشکده اقلیمی ای3جی (E3G) با اشاره به ارتباط میان این رویداد و اجلاس کاپ 31 در آنتالیا، گفت که موضوع پسماند صفر یکی از مهمترین حلقههای اتصال میان دو رویداد است و ترکیه در این زمینه نقش برجستهای ایفا میکند.
وی افزود که برای نخستین بار، تمامی برنامههای مرتبط با اقتصاد چرخشی، بازیافت، امنیت غذایی و کاهش ضایعات غذایی در قالب یک مرکز واحد در هفته اقدام اقلیمی لندن سازماندهی شدهاند.
میبی همچنین اعلام کرد که انتظار میرود موراد کوروم وزیر محیط زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی ترکیه و رئیس کاپ 31 و صمد آغیرباش قهرمان عالیرتبه اقلیمی این اجلاس، در این رویداد حضور یابند.
به گفته وی، برقرسانی پاک و گذار به انرژیهای پاک که از محورهای اصلی دستورکار ترکیه برای کاپ 31 است، از موضوعات کلیدی هفته اقدام اقلیمی لندن نیز خواهد بود.
مدیرعامل ای3جی با تأکید بر تداوم روند جهانی گذار انرژی، اظهار داشت که باوجود تغییر رویکرد دولت دونالد ترامپ در آمریکا، اکثر کشورهای جهان همچنان به مسیر مقابله با تغییرات اقلیمی و توسعه اقتصاد کمکربن متعهد هستند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که اجلاس کاپ 31 در آنتالیا به پیشرفت در زمینه امنیت انرژی، توسعه برق پاک، تأمین مالی سازگاری با تغییرات اقلیمی و تقویت تعهدات ملی کشورها در حوزه اقلیم منجر شود.