12 آوریل 2026•بهروزرسانی: 12 آوریل 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
به گزارش «نیویورک تایمز»، اطلاعات امنیتی آمریکا نشان میدهد چین ممکن است در جریان جنگ ایران و آمریکا-اسرائیل نقش فعالتری ایفا و احتمالا برای ایران مهمات ارسال کرده باشد.
بر اساس این گزارش، نهادهای اطلاعاتی آمریکا ارزیابی میکنند که چین از طریق برخی شرکتها، با ارسال یا تسهیل انتقال مواد شیمیایی، سوخت و قطعات قابل استفاده در تولیدات نظامی به ایران، نقش غیرمستقیم در این جنگ داشته است.
مقامهای ناشناس آمریکایی مدعی شدهاند که این ارزیابیها نشان میدهد برخی افراد در ساختار حکومتی چین از حمایت مستقیمتر از نیروهای امنیتی ایران نیز حمایت کردهاند، هرچند پکن در ارسال مستقیم تجهیزات نظامی احتیاط به خرج داده است.
در ادامه این گزارش آمده است که آمریکا اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان میدهد چین ممکن است موشکهای قابل حمل دوشپرتاب (MANPADS) به ایران ارسال کرده باشد، اما تاکید شده این اطلاعات قطعی نیست و هیچ مدرکی مبنی بر استفاده از این تسلیحات در میدان نبرد وجود ندارد.
همچنین ادعا شده که روسیه نیز با ارائه اطلاعات ماهوارهای به ایران، به شناسایی اهداف نظامی و دریایی آمریکا در منطقه کمک کرده است. بر اساس این ادعاها، روسیه علاوه بر تصاویر ماهوارهای و کمکهای غیرکشنده، از ارسال مستقیم تسلیحات به ایران خودداری کرده است.