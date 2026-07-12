نخستین نشست مجلس خلق سوریه پس از سقوط رژیم اسد، به ریاست احمد الشرع، رئیس‌جمهور این کشور در دمشق برگزار شد.

نخستین نشست مجلس خلق سوریه پس از سقوط رژیم اسد برگزار شد نخستین نشست مجلس خلق سوریه پس از سقوط رژیم اسد، به ریاست احمد الشرع، رئیس‌جمهور این کشور در دمشق برگزار شد.

دمشق/ خبرگزاری آنادولو

نخستین نشست مجلس خلق سوریه پس از سقوط رژیم بشار اسد، به ریاست احمد الشرع، رئیس‌جمهور این کشور، در دمشق برگزار شد.

این نشست با حضور اعضای منتخب مجلس و 70 عضو منصوب‌ شده از سوی رئیس‌جمهور، پس از حدود یک هفته تأخیر برگزار شد. همچنین وزیران امور خارجه، کشور و دادگستری سوریه و نمایندگان شماری از سفارتخانه‌های خارجی در این مراسم حضور داشتند.

در این نشست، نمایندگان مجلس سوگند یاد کردند و با آغاز به کار 70 عضو جدید، شمار اعضای مجلس از 140 به 210 نفر افزایش یافت.

احمد الشرع در سخنانی با تأکید بر آغاز «فصلی جدید» در تاریخ سوریه، خواستار مشارکت همه نهادهای کشور در بازسازی دولت، تقویت نهادها، بهبود خدمات، ایجاد فرصت‌های شغلی، توسعه سرمایه‌گذاری و بازسازی اقتصاد شد.