13 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 13 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
دو فروند هواپیمای ترابری نظامی ترکیه حامل 30 تن کمکهای بشردوستانه برای زلزلهزدگان ونزوئلا وارد فرودگاه سیمون بولیوار در کاراکاس شد.
این محموله با حضور ناجی آیدان کاراماناوغلو، سفیر ترکیه در کاراکاس، و ایوان گیل، وزیر امور خارجه ونزوئلا، تحویل داده شد.
سفیر ترکیه با اشاره به حضور دو هفتهای تیمهای امداد و نجات این کشور در مناطق زلزلهزده، از عملکرد نیروهای ارتش، آفاد، هلال احمر و تیمهای امدادی ترکیه قدردانی کرد وخاطرنشان کرد که ونزوئلا نیز پس از زلزله 6 فوریه 2023 در ترکیه، تیمهای امدادی خود را به این کشور اعزام کرده بود.
وی افزود این محموله شامل 275 چادر بزرگ، تجهیزات برپایی اردوگاههای اسکان موقت، حدود هفت تن دارو و تجهیزات پزشکی است و ترکیه به حمایتهای بشردوستانه از مردم ونزوئلا ادامه خواهد داد.