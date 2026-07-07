Ümit Şamiz
07 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 07 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
جودت ییلماز، معاون رئیسجمهور ترکیه در حاشیه سیوششمین اجلاس سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در آنکارا، گفت که بیش از نیمی از صادرات صنایع دفاعی ترکیه به کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا صورت میگیرد.
ییلماز با اشاره به حضور ترکیه در جمع کشورهای برتر صادرکننده حوزه صنایع دفاعی، افزود: امروز ترکیه در میان کشورهای صادرکننده صنایع دفاعی در جهان در رتبه یازدهم قرار دارد. هدفمان این است که در آیندهای نزدیک وارد جمع 10 کشور نخست جهان در این حوزه شویم.
معاون رئیسجمهور ترکیه تصریح کرد: صادرات صنایع دفاعی ترکیه در یک سال گذشته از 11 میلیارد دلار فراتر رفته و بیش از نیمی از صادرات ترکیه به کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا صورت گرفته است.
او افزود: ترکیه به عنوان یکی از ستونهای اصلی جبهه اروپایی ناتو باید امکان مشارکت در تمامی پروژههای امنیتی اروپا به ویژه اتحادیه اروپا را داشته باشد.
ییلماز در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: ما باید حتما محدودیتهای تجاری و تحریمهای موجود در حوزه دفاعی میان متحدان را از میان برداریم. باید تحریمها و محدودیتهای بیمعنا را از روی میز کنار بگذاریم.