یک نیروی امنیتی سوریه در درگیری با عناصر رژیم سرنگون شده اسد کشته شد

20 آوریل 2026•بهروزرسانی: 20 آوریل 2026
دمشق / خبرگزاری آنادولو
در درگیری که بین عناصر رژیم سرنگون شده بشار اسد و نیروهای امنیتی سوریه در منطقه روستایی شهرستان جبله در استان لاذقیه، رخ داد، یک نیروی امنیتی کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، «سانا»، به نقل از منابع امنیتی، درگیریهایی در روستای بابده در شهرستان جبله رخ داده است.
در این درگیریها یک افسر امنیتی کشته و چند نفر دیگر زخمی شدهاند.
منابع محلی گزارش دادند که عملیات امنیتی در این منطقه ادامه دارد و وزارت کشور سوریه نیروهای کمکی متعددی را به منطقه اعزام کرده است.