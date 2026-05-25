25 مه 2026•بهروزرسانی: 25 مه 2026
قدس/ خبرگزاری آنادولو
در حمله پهپادی حزبالله به جنوب لبنان که اسرائیل همچنان به حملات و اشغالگری خود در این منطقه ادامه میدهد، یک نظامی اسرائیلی کشته شد.
ارتش اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد که در حمله پهپاد حامل مواد منفجره حزبالله، یک نظامی به نام «نهورای لایزر» کشته و یک نظامی دیگر نیز بهشدت زخمی شده است.
در این بیانیه آمده است که نظامی زخمی برای مداوا به بیمارستان منتقل شده است.
شبکه دولتی اسرائیل «کان» نیز گزارش داد که این حادثه روز گذشته در منطقه بنت جبیل در جنوب لبنان رخ داده و پهپاد بر روی یک نفربر زرهی منفجر شده است.
با ادامه حملات اسرائیل به لبنان که از دوم مارس شدت گرفته و همراه با عملیات زمینی بوده است، شمار نظامیان اسرائیلی کشتهشده در این کشور به 23 نفر افزایش یافت.