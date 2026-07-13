وزارت دفاع سومالی اعلام کرد که در عملیات ارتش این کشور در منطقه شبیلی سفلی، یک سرکرده و شش عضو گروه تروریستی الشباب کشته و مواضع این گروه نیز منهدم شد.

یک سرکرده و 6 عضو الشباب در عملیات ارتش سومالی کشته شدند وزارت دفاع سومالی اعلام کرد که در عملیات ارتش این کشور در منطقه شبیلی سفلی، یک سرکرده و شش عضو گروه تروریستی الشباب کشته و مواضع این گروه نیز منهدم شد.

موگادیشو/ خبرگزاری آنادولو

وزارت دفاع سومالی اعلام کرد که در عملیات ارتش این کشور در منطقه شبیلی سفلی، یکی از سرکردگان گروه تروریستی الشباب به همراه شش عضو این گروه کشته و مواضع آنها منهدم شد.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است که این عملیات نقطه‌ای را هدف قرار داد که اعضای الشباب در آن تجمع کرده و در حال تدارک حمله بودند.

همچنین تأکید شد که عملیات علیه سرکردگان، نیروها و زیرساخت‌های این گروه در سراسر کشور تا برقراری کامل امنیت ملی ادامه خواهد یافت.

گروه الشباب از سال 2006 حملات خود علیه دولت سومالی و نیروهای حافظ صلح بین‌المللی را ادامه داده و از سال 2022 نیز ارتش سومالی با حمایت شرکای بین‌المللی عملیات گسترده‌ای را علیه این گروه در مناطق مرکزی و جنوبی کشور آغاز کرده است.