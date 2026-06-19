سخنگوی یونیسف از کشته و معلول شدن روزانه 12 کودک در پی حملات اسرائیل به لبنان خبر داد.

یونیسف: روزانه 12 کودک در لبنان کشته یا معلول می‌شوند سخنگوی یونیسف از کشته و معلول شدن روزانه 12 کودک در پی حملات اسرائیل به لبنان خبر داد.

ژنو/ خبرگزاری آنادولو

جیمز الدر، سخنگوی یونیسف در ژنو اعلام کرد که تداوم حملات اسرائیل به لبنان، به کشته و زخمی شدن صدها کودک منجر شده است.

جیمز الدر، سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در نشست هفتگی دفتر این سازمان در ژنو، به تشریح آخرین وضعیت بحرانی کودکان در لبنان پرداخت.

وی با اشاره به آمار تکان‌دهنده آسیب‌های وارده به غیرنظامیان اظهار داشت: «از دوم مارس تاکنون 247 کودک جان خود را از دست داده و 992 کودک دیگر مجروح شده‌اند. این بدین معناست که به‌طور متوسط، هر روز 12 کودک در این کشور کشته یا معلول می‌شوند.»

الدر با تاکید بر اینکه نیاز به محاسبه روزانه آمار مقتولان و مجروحان کودک، خود گویای یک فاجعه انسانی عمیق است، افزود: «تا زمانی که کشتار کودکان ادامه داشته باشد، هیچ طرح آتش‌بسی را نمی‌توان معنادار دانست.»

سخنگوی یونیسف در پایان سخنان خود، خواستار توقف فوری و بی‌قیدوشرط خشونت‌ها علیه کودکان در لبنان شد.

