یورش نیروهای اسرائیل به سیلواد؛ یک فلسطینی جان باخت در پی یورش و تیراندازی نیروهای اسرائیل به سوی مردم در شهرک سیلواد در کرانه باختری اشغالی، یک فلسطینی جان خود را از دست داد.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین، ارتش اسرائیل به شهرک سیلواد در شمال رام‌الله یورش برد و در جریان این عملیات، بر اثر شلیک گلوله نظامیان اسرائیلی، عبدالحلیم روحی حماد (37 ساله) جان خود را از دست داد.

در بیانیه ارتش اسرائیل نیز ادعا شد که در جریان این یورش، فلسطینی‌هایی که با حمله مخالفت کرده بودند، 2 نظامی اسرائیلی را زخمی کرده‌اند.

همچنین در این بیانیه که کشته شدن یک فلسطینی تایید شده، آمده است: یک فلسطینی دیگر نیز بازداشت شده است.

