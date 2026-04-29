یورش نیروهای اسرائیل به سیلواد؛ یک فلسطینی جان باخت

29 آوریل 2026•بهروزرسانی: 29 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
در پی یورش نیروهای اسرائیلی به شهرک «سیلواد» در کرانه باختری اشغالی و تیراندازی به سوی مردم یک فلسطینی جان خود را از دست داد.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین، ارتش اسرائیل به شهرک سیلواد در شمال رامالله یورش برد و در جریان این عملیات، بر اثر شلیک گلوله نظامیان اسرائیلی، عبدالحلیم روحی حماد (37 ساله) جان خود را از دست داد.
در بیانیه ارتش اسرائیل نیز ادعا شد که در جریان این یورش، فلسطینیهایی که با حمله مخالفت کرده بودند، 2 نظامی اسرائیلی را زخمی کردهاند.
همچنین در این بیانیه که کشته شدن یک فلسطینی تایید شده، آمده است: یک فلسطینی دیگر نیز بازداشت شده است.