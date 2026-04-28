یورش نیروهای اسرائیل به الخلیل؛ یک کودک زخمی و دو نفر بازداشت شدند

28 آوریل 2026•بهروزرسانی: 28 آوریل 2026
رامالله/خبرگزاری آنادولو
در پی یورش نیروهای اسرائیل به شهر الخلیل در جنوب کرانه باختری اشغالی، یک کودک زخمی و دو نفر بازداشت شدند.
نیروهای اسرائیلی به اردوگاه آوارگان العروب در شمال الخلیل و نیز شهر یطا در جنوب این شهر حمله کردند.
بر اساس گزارش منابع محلی، در اردوگاه العروب، نظامیان اسرائیلی در واکنش به مقاومت فلسطینیان به سوی آنان آتش گشودند که در نتیجه آن یک کودک زخمی شد.
خبرگزاری فلسطینی «وفا» نیز گزارش داد که نیروهای اسرائیلی در منطقه المطینه در شهر یطا، یک فلسطینی و همسرش را بازداشت کردند.
همچنین ارتش اسرائیل برای تخریب 5 خانه و یک آغل در روستای بیرین در جنوبشرقی الخلیل حکم صادر کرده است.