یورش نظامیان اسرائیل به جنوب سوریه؛ بازرسی منازل و حفاری‌های مشکوک در قنیطره

قنیطره/خبرگزاری آنادولو

نیروهای ارتش اسرائیل در اقدامی جدید با نقض حاکمیت خاک سوریه، به مناطق روستایی جنوب استان قنیطره یورش برده و اقدام به تفتیش منازل و ایجاد رعب و وحشت میان غیرنظامیان کردند.

بر اساس گزارش شبکه دولتی «الاخباریه»، نیروهای اسرائیلی با 6 خودروی نظامی وارد روستای «اصبح» در جنوب قنیطره شده و با یورش به منازل، اقدام به تفتیش کرده و موجب ایجاد رعب و وحشت در میان غیرنظامیان شدند.

در این گزارش همچنین اعلام شد که نیروهای اسرائیلی هم‌زمان به فعالیت‌های حفاری و توسعه در قنیطره ادامه داده و فشار بر ساکنان غیرنظامی را افزایش داده‌اند.

مقام‌های سوریه تاکنون در این باره بیانیه رسمی صادر نکرده‌اند.

گزارش‌ها حاکی است در ماه‌های اخیر، موارد نقض حاکمیت سوریه از سوی اسرائیل در مناطق جنوبی افزایش یافته که شامل یورش به منازل، ایجاد ایست‌های بازرسی و بازداشت غیرنظامیان است.

سوریه بار دیگر درخواست خود را برای خروج نیروهای اسرائیلی از تمام سرزمین‌های اشغالی سوریه تکرار می‌کند و از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که «مسئولیت خود را در قبال اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل بر عهده بگیرند».