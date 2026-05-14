یورش بن گویر به مسجد الاقصی

14 مه 2026•بهروزرسانی: 14 مه 2026
استانبول / خبرگزاری آنادولو
ایتمار بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل به مسجد الاقصی در شرق قدس اشغالی یورش برد و پرچم اسرائیل را باز کرد.
اسرائیلیهایی که اراضی فلسطینیان را غصب کردهاند، به بهانه «روز قدس» به مسجد الاقصی یورش بردند.
اسرائیلیهای افراطی وارد صحن الاقصی شدند، به رقص و اقدامات تحریکآمیز پرداختند و آیینهای مذهبی را اجرا کردند.
ایتمار بن گویر از جمله کسانی بود که به مسجد الاقصی یورش برد.
او پرچم اسرائیل را بازکرد و شعارهای تحریکآمیزی سر داد و ادعا کرد که الاقصی متعلق به آنهاست.