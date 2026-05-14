ایتمار بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل به مسجد الاقصی در قدس شرقی اشغالی یورش برد.

یورش بن گویر به مسجد الاقصی ایتمار بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل به مسجد الاقصی در قدس شرقی اشغالی یورش برد.

استانبول / خبرگزاری آنادولو

​​​​​​​ایتمار بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل به مسجد الاقصی در شرق قدس اشغالی یورش برد و پرچم اسرائیل را باز کرد.

اسرائیلی‌هایی که اراضی فلسطینیان را غصب کرده‌اند، به بهانه «روز قدس» به مسجد الاقصی یورش بردند.

اسرائیلی‌های افراطی وارد صحن الاقصی شدند، به رقص و اقدامات تحریک‌آمیز پرداختند و آیین‌های مذهبی را اجرا کردند.

ایتمار بن گویر از جمله کسانی بود که به مسجد الاقصی یورش برد.

او پرچم اسرائیل را بازکرد و شعارهای تحریک‌آمیزی سر داد و ادعا کرد که الاقصی متعلق به آنهاست.