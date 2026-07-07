گورگون: صنایع دفاعی ترکیه آماده تبدیل به یکی از موتورهای محرک ناتو است

Firdevs Bulut Kartal
07 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 07 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
هالوک گورگون، رئیس سازمان صنایع دفاعی ریاستجمهوری ترکیه در مراسم افتتاحیه «نشست صنایع دفاعی» در چارچوب سیوششمین اجلاس سران کشورهای عضو ناتو در آنکارا، گفت که صنایع دفاعی ترکیه آماده تبدیل به یکی از موتورهای محرک تحول صنعتی مورد نیاز ناتو است.
گورگون با بیان اینکه آثار و نتایج این نشست میتواند برای سالهای آینده ادامه داشته باشد، تصریح کرد: نشست صنایع دفاعی امسال به بخش محوری اجلاس ناتو تبدیل شده است. این موضوع نشاندهنده درک روزافزون متحدان از اهمیت صنایع دفاعی برای آینده این ائتلاف است.
رئیس سازمان صنایع دفاعی ترکیه همچنین افزود: قرار دادن این موضوع در اولویت از سوی مارک روته، دبیرکل ناتو، اهمیت ویژهای به این نشست بخشیده است. آنچه این رویداد را واقعا منحصربهفرد میکند، برگزاری آن در ترکیه است. کشوری که تحت رهبری رئیسجمهور رجب طیب اردوغان، رشد بیسابقهای در صنایع دفاعی خود تجربه کرده است.
گورگون با اشاره به همکاری نزدیک با دبیرخانه ناتو در روند برگزاری این نشست توضیح داد: با توجه به انتظارات بالای موجود، تمامی جزئیات این نشست را با دقت و ظرافتی مثالزدنی و در هماهنگی کامل با دبیرخانه ناتو برنامهریزی کردیم.
وی همچنین خاطرنشان کرد که امسال سطح مشارکت از نظر تعداد و کیفیت شرکتکنندگان به بالاترین حد خود رسیده است و از حاضران خواست توانمندیهای به نمایش درآمده را از نزدیک مشاهده کنند.
او در ادامه گفت: بهویژه توصیه میکنم فرصت آشنایی نزدیک با پهپاد رزمی قزلالما را از دست ندهید.