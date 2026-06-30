گورگون: صادرات صنایع دفاعی ترکیه از 250 میلیون دلار در 2002 به 11 میلیارد دلار در سال گذشته رسید

Cem Şan
30 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 30 ژوئن 2026
بورسا/ خبرگزاری آنادولو
هالوک گورگون، رئیس سازمان صنایع دفاعی ریاستجمهوری ترکیه در نشست اتاق بازرگانی و صنایع بورسا اعلام کرد: صادرات صنایع دفاعی کشور از 250 میلیون دلار در سال 2002 به حدود 11 میلیارد دلار در سال گذشته رسیده است و به نقطهای رسیدهایم که 250 میلیون دلار صادرات سالانه در 20 سال پیش را ظرف یک هفته انجام میدهیم.
وی در ادامه تصریح کرد که ترکیه با کاهش وابستگی خارجی، توسعه تولید بومی و سرمایهگذاری در فناوریهای حیاتی، موفق به افزایش نرخ بومیسازی صنایع دفاعی به بیش از 80 درصد شده است.
به گفته گورگون، ترکیه اکنون در حوزههای زمینی، دریایی، هوایی، فضایی و زیرسطحی صنایع دفاعی تولید دارد و محصولات دفاعی خود را به بیش از 180 کشور صادر میکند و بیش از چهار هزار و 500 شرکت، یکهزار و 400 پروژه و بیش از 100 هزار نیروی شاغل نیز در این بخش فعالیت میکنند.