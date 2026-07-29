دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که این سازمان به حمایت از مردم قبرس در این دوره حساس که برای جزیره و منطقه گسترده‌تر اهمیت حیاتی دارد، متعهد است.

گوترش: سازمان ملل به حمایت از مردم قبرس در این برهه حساس متعهد است دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که این سازمان به حمایت از مردم قبرس در این دوره حساس که برای جزیره و منطقه گسترده‌تر اهمیت حیاتی دارد، متعهد است.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که این سازمان نمی‌تواند صلح را در قبرس به زور تحمیل کند، اما همچنان به حمایت از مردم قبرس در این دوره حساس که برای جزیره و منطقه گسترده‌تر اهمیت حیاتی دارد، متعهد است.

گوترش پس از دیدار با «طوفان ارهورمان»، رئیس‌جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی و «نیکوس خریستودولیدیس»، رهبر اداره بخش روم‌نشین قبرس جنوبی در منطقه حائل، یک نشست خبری برگزار کرد.

دبیرکل سازمان ملل با اشاره به اینکه هر دو رهبر خواهان همکاری و صلح در جزیره هستند، گفت: تأیید هر دو طرف و کشورهای ضامن را برای حرکت به سمت "نشست پنج به علاوه یک" دریافت کرده‌ام، اما برای این منظور باید آمادگی‌های کافی، اقدامات اعتمادساز، آمادگی‌های روش‌شناختی و همچنین آماده‌سازی محتوایی انجام شود.

گوترش اظهار داشت: سازمان ملل نمی‌تواند صلح را در قبرس به زور تحمیل کند، اما می‌خواهم به‌طور بسیار روشن تأکید کنم که سازمان ملل همچنان کاملاً مصمم است در این دوره که برای جزیره و منطقه گسترده‌تر حیاتی است، از مردم قبرس حمایت کند.

وی افزود: من معتقدم دستیابی به یک راه‌حل در قبرس، علاوه بر حفظ منافع و صلح مردم قبرس، از نظر تبدیل شدن به عاملی برای ثبات در منطقه‌ای که به‌طور فزاینده‌ای به سمت بی‌ثباتی خطرناک پیش می‌رود، اهمیتی حیاتی دارد.

دبیرکل سازمان ملل با تأکید بر تأثیر فعالیت‌های «کمیته مفقودشدگان» و کمیته‌های فنی در قبرس گفت: به‌ویژه بر روی حمایت مستمر سه کشور ضامن، یعنی یونان، ترکیه و بریتانیا، حساب می‌کنم.