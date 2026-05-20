گفت‌وگوی «طولانی و پرتنش» ترامپ و نتانیاهو در سایه احتمال حمله به ایران رسانه‌های اسرائیلی از گفت‌وگوی تلفنی «طولانی و دراماتیک» میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو خبر دادند؛ تماسی که همزمان با گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حمله آمریکا و اسرائیل به ایران انجام شد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

شبکه 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داد دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست‌ وزیر اسرائیل، شب گذشته گفت‌وگویی تلفنی انجام دادند.

در این گزارش، تماس میان دو طرف «طولانی و دراماتیک» توصیف شده و آمده است که ترامپ و نتانیاهو در آستانه اتخاذ یک تصمیم مهم قرار دارند.

این تماس در حالی انجام شد که گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حمله آمریکا به ایران افزایش یافته است.

ترامپ روز گذشته اعلام کرده بود که حملات برنامه‌ریزی‌ شده علیه ایران را تنها یک ساعت پیش از آغاز، بنا به درخواست کشورهای حوزه خلیج، برای چند روز به تعویق انداخته است.

وی همچنین اظهار داشت برای دستیابی به توافق با ایران، تنها زمان محدودی در نظر گرفته و این مهلت ممکن است تا اوایل هفته آینده تمدید شود.

در روزهای اخیر نیز گزارش‌هایی در رسانه‌ها منتشر شده بود مبنی بر اینکه آمریکا و اسرائیل برای انجام حملات احتمالی علیه ایران در هفته جاری آماده‌سازی‌های فشرده‌ای انجام می‌دهند.