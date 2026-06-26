Nazenin Alp
26 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 26 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در گفتوگوی تلفنی با چو هیون، وزیر خارجه کره جنوبی، آخرین تحولات مربوط به روند مذاکرات تهران و واشنگتن، روابط دوجانبه و مسائل منطقهای و بینالمللی را بررسی کرد.
به گزارش رسانههای ایران، وزیر امور خارجه کره جنوبی در این تماس، ضمن استقبال از تفاهم میان ایران و آمریکا، بر حمایت سئول از روندهای دیپلماتیک با هدف حفظ صلح و ثبات در منطقه غرب آسیا و تأمین امنیت کشتیرانی ایمن تأکید کرد.
وزیر امور خارجه ایران نیز همتای کرهای خود را در جریان آخرین روند مذاکرات، پیشرفتهای حاصلشده در اجرای تفاهمات مورد توافق و رایزنیهای انجامشده در این چارچوب قرار داد.
دو طرف همچنین با بررسی آخرین تحولات منطقهای و بینالمللی، بر ضرورت تداوم رایزنیهای سیاسی و گسترش همکاریهای مشترک میان دو کشور تأکید کردند.