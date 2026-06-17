Halil Silahşör
17 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 17 ژوئن 2026
استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادولو
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، امروز در یک تماس تلفنی درباره یادداشت تفاهم اسلامآباد و برخی موضوعات منطقهای و دوجانبه رایزنی کردند.
وزیر امور خارجه ایران در این گفتگوی تلفنی ضمن تشریح جزئیات مربوط به این تفاهمنامه، بر مسئولیت ایالات متحده آمریکا در قبال حسن اجرای بندهای آن و ضرورت توقف کامل تجاوزات اسرائیل علیه لبنان تأکید کرد.
سرگئی لاوروف نیز ضمن استقبال از نهایی شدن متن یادداشت تفاهم اسلامآباد، بر حمایت کامل کشورش از اجرای مفاد آن تاکید کرد.
وزرای خارجه دو کشور با اشاره به لزوم حمایت جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل متحد از این تفاهم، بر ضرورت تداوم همکاریهای دیپلماتیک بین کشورهای منطقه با هدف تثبیت صلح و ثبات تاکید کردند.
طرفین همچنین در این تماس تلفنی، ضمن تبادل نظر درباره برخی موضوعات در روابط دوجانبه، در خصوص پیگیری موارد مطرحشده و رسیدگی به آنها توافق کردند.